Horoskoop 18. kuni 26. detsember 

SÕNN

On sisekaemuse aeg. Otsi rahulikke hetki, unista. Ühiskond nõuab küll tegutsemist ja saavutusi, kuid kõige olulisem on tasakaal. Kuigi tundub, et aja mahavõtmine ei taha hästi õnnestuda, püüa seda teha kasvõi poolvägisi.

Pane tähele! Pühade paar esimest päeva keerlevad paljuski ümber sinu, enamasti positiivses võtmes. Sõbrad ja sugulased vajavad su lähedust ning head nõu. Väärtussüsteem on kõige keskmes.