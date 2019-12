HELENI BEEBIBLOGI | Carmen ei hakanud õigel ajal käima ja selles osas oli abiks käimisraam 

Minu elu tegi see raskemaks küll, kuna ma ei saanud ju teda kordagi käest ära panna. Pidevalt tassisin teda ning kui oli vaja riideid vahetada, siis ei saa ju põrandale ka last asetada, pidi kõik kuidagi ilma ära tegema. Teised lapsevanemad küll aina räägivad, et kui laps kõndima hakkab, siis nad hakkavad soovima, et ta olekski jäänud pikalt raske puuhaluna vedelema. Teate, mul oli pikendatud periood rasket kotti tassida, nii et usun täitsa, et ma olen õige inimene ülemaks, et ärge te teised ka arvake, et elu kergendab lapse hiline areng. Või mida iganes paljud ütlevad: et kui kõndima hakkab, siis soovivad, et oleks võinud natuke veel liikumatu pamp olla. Oh ei, praegunegi oli minu jaoks liiga pikalt juba.