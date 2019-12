Müstika AVESTA | Praktilised õpetused igaks päevaks Kai Tamm , täna, 06:00 Jaga: M

Neljapäev, 26. detsember11. Päikese päev Kuuloomine ja 1 Kuu päeva algus 7.13. 2. Kuu päeva algus 9.32. Päikesevarjutus 7.17PÄEVA OLEMUS:Päikese päeva valitseja on Päike. See on mõneti minevikku pöördumise aeg, aga selles mõttes, et leida ja taastada enda parimad omadused, mis kunagi on olnud. Otsi üles vanad sõbrad ja meenuta nendega koosoldud aegu või läbielatud sündmusi. Võta kõike kergelt nagu oleksid nii noor, et ei tea veel elukandami raskust ja täiesti võimalik, et sinu koormat kergendatakse. Kell 7.13 leiab aset kuuloomine ja algab uus kuu päevade tsükkel. Kui sel ajal turgatab pähe mõni idee, siis ära jäta seda tähelepanuta. Kell 9.32 algav kuutsükli 2.päev muudab täna saadud informatsiooni tähtsaks kogu järgneva kuu jaoks. Mediteerides võib ette kujutada erinevaid toiduaineid, kuid ka inimesi ja muud. Tähtis on tunnetada oma keha reaktsioone, sest see, mis või kes tekitab vastumeelsust, ongi sulle kahjulik või ebavajalik.