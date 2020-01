Avesta praktilised õpetused igaks päevaks 

9. Kuu päeva algus 12.20

PÄEVA OLEMUS:

Päikese päeva valitseja on taevase pitsati hoidja, kelle käes on kaalud, millega kaalutakse inimeste häid ja kurje tegusid. See on heategevuse, rõõmu ja lahkuse päev, mil võib teha kõike, milles pole pahatahtlikkust.

Kell 12.20 algab kuutsükli 9.päev, mis toob kaasa saatanlikke noote. See on nägemuste, pettuste ja illusioonide päev. Kui oled pidevalt teinud puhastavaid harjutusi, siis pole see päev raske. Väldi igasugust negatiivsust. Ära vaata liiga palju peeglisse, et mitte sattuda kiusatusse enese ego’st tulenevatest asjaoludest.