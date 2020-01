Horoskoop 3. kuni 7. jaanuar 

SÕNN

Laupäeval võid tunda end veidi väsinuna. Enne pingelist tööperioodi oleks mõistlik puhata. Armusuhetes on rohkem seksuaalset intensiivsust. Kaldud arvama, et su materiaalne seis on su väärtuse näitaja.

Pane tähele! Kodus annaks ära teha nii mõndagi, mida oled juba tükk aega edasi lükanud. Arvatavasti on sul ideid, kuidas vananenud tingimusi parandada. Kui sa ei reisi, siis ehk õpid midagi uut, loed, arendad end vaimselt ja füüsiliselt.