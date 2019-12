Jaapanis saab hotellis ööbida kõigest ühe euro eest! Aga on ka konks… 

Aga loomulikult on siin üks suur konks – sind filmitakse ja kõike saab otse jälgida YouTube’is, kirjutab Lonely Planet. Kuna ruum on imepisike, ei ole ka kuhugi peituda – seega oled pidevalt kaamera ees. Asja teeb leebemaks aga see, et heli ei kuule ning ööbijad saavad riideid vahetada tualetis.