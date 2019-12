Heinz Valk näitab haruldast pühadekaartide kogu: „Raami või ära ja pane seinale!“ 

Lõpetanud kunstiinstituudi metallikunstnikuna, tegi Heinz (83) 1960ndate keskpaiku kunstitoodete kombinaadile kaastööd. Eriti telliti Tallinna-teemalisi suveniire, medaleid ja märke, mis kiiresti kollektsionääride huviobjektideks said. Kuni saabus ettepanek mõne vaskplekist nääri- või uusaastakaardi kavandamiseks.

«Mina tegin paberil ainult kavandi, kõrval tehti matriits valmis ja vägeva tsaariaegse Joseph Kopfi kullassepatöökoja pressiga pressiti neid välja,» meenutab Heinz. Proovitiraaž oli üsna väike, kuid uudsena mõjunud taiesed osteti kiiresti ära, vaatamata asjaolule, et need võrreldes teiste õnnesoovikaartidega suhteliselt kallist hinda maksid. Ühe kaardi eest küsiti üks rubla. «See oli paras raha, sest poes maksis pudel konjakit neli rubla,» võrdleb autor.

Meeletu müügimenu tuules – Heinzi teada käidi vaskplekist kaarte nõutamas isegi Venemaalt ja Lätist – saigi kenaks kombeks, et igal aastal üllatas ta rahvast uue kaardiga. Nõnda kestis see peaaegu et uue Eesti Vabariigi sünnini.