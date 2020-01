RÕÕM VÕI PIIN? Soov vedada on kelgukoertele sünnist saati kaasa antud 

Koerarakendiga sõitma minnes tasub kodus pisut eeltööd teha. Kogenud koerakasvatajate sõnul võiks kaaluda paiku, kus on pigem vähem kelgukoeri (alla saja), ei tegeleta massiturismiga ega võõrustata bussitäite kaupa turiste. Väga oluline on jälgida sedagi, et koerte tarvis oleks rajatud suured aedikud, kus nad saavad kambakesi vabalt joostes loomuliku liikumisvajaduse rahuldatud. Järelikult on loomad heas toonuses.

Kõik kelgukoerad lippavad kelgu ees kaasasündinud sisemisest soovist joosta ja vedada, nagu tegid juba nende kauged esivanemad.