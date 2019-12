IMELINE! Tallinlanna Marika Plomanni jõuluehtekogus on 850 kuusekaunistust 

Praeguseks on Marika kogus peaaegu 850 erinevat jõuluehet ja täiesti kindlalt on see Eesti suurim selline kollektsioon. Kõik on pakitud karpidesse teemade kaupa, iga õrn ehe on eraldi vati sees, mullikiles või siidpaberis. Uhke kogu omanik muigab, et tegelikult ta ehete täpset arvu ei teagi, sest arvepidamine on sassi läinud.