Oluline on aga tähele panna, et Gilbertit tuleb märgata enne, kui ta on lennukile astunud – siis pole tal võimalik vahetust teha, kirjutab Travel and Leisure. Ilmselt Tallinna lennujaamas noormeest kohata ei saa, küll aga lendab ta ringi mööda Ameerika Ühendriike.