Lugejakiri: õde kiusab, sest mu mees on paksuke 

„Kõik perekondlikud istumised mööduvad kuulates mu õde, kes kiusab mu meest. Norib temaga välimuse ja söögi pärast. Julmal hoidku, kui mees peaks seltskonnad julgema võtta midagi magusat või mõne piruka – õde hakkab mul kohe näägutama. Teeb totraid ja sobimatuid vihjeid, et ega see rippuv kõhuke ei kao, kui pirukaid muudkui juurde õgitakse. Ja väga solvavalt ütleb seda – see pole naljaga. Mu mees on õnneks väga rahulik ja mulle kah öelnud, et ei maksa välja teha. Ja eks oluline ongi, kellega minul hea,“ ei kavatse Lea õe eelistuste tõttu oma elukaaslast jätta.

„Ta on ka mulle eraldi pidevalt rõhutanud, et mul peaks häbi olema. Ma peaks tundma häbi, sest mu mees on keskmisest toekam. Mu tunded ja soovid ei loe talle üldse. Mul on väga tubli mees, kes on töökas ja sisuliselt kannab mind kätel, aga mu õde häirib tema välimus,“ kurdab Lea.

„Ta ei taha mõista, et ma tunnen end suure mehe kaisus turvaliselt ja hoituna. Ja hoolimata kogukusest – mu musi käib viksilt ja moekalt riides, on hea suhtleja ja humoorikas. Ta on tegelikult tõeline kompu,“