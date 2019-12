Ajakiri Akadeemia sai Tartu Ülikooli raamatukogus oma riiuli 

“On suur rõõm näha, et ülikooli raamatukogu on uutele Akadeemia avariiulitele leidnud esindusliku ning lugejatele käepärase koha,” rääkis Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho.

Tartu Ülikooli raamatukogu teenindusosakonna juhataja Olga Einasto kõneles, et ajakiri Akadeemia on raamatukogu laenutuste edetabelis läbi aastate kindlalt esikümnes. Nüüd on ajakirjad uuel avariiulil lugejaile veelgi paremini kättesaadavad.