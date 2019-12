Lugejakiri: söö suu tühjaks! 

„Äkki olen ise tundlik, sest ainult vaatepilt pole ebameeldiv, aga ka täis suuga rääkiva inimese kuulamine. Mitu korda olen saanud kõne mõnest firmast ja vandunud end maapõhja, et kõnele vastasin. Teisel pool toru on inimene, kes räägib minuga ja pugib samal ajal tõenäoliselt saiakest. Ma tunnen selle hääle väga täpselt ära, sest minu enda õde on samasugune,“ kirjutab Merike.

„Mind aga häirib see, kui keegi telefonis minuga rääkides pugib. Raske on mõista, kuid lisaks on see ka solvav. Võibolla olen ka mina ebaviisakas, aga manitsen alati neid pugijaid austama oma kaaslast ja toitu. Minu pöördumine kõigi poole - söö suu enne rääkimist tühjaks!“