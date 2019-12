HELENI BEEBIBLOGI | See, et mul Tinder on, ei tähenda sugugi, et ma kangesti meest vajaks 

Olen tähele pannud, et mulle on avalikult meeleheitel tibi tempel külge löödud. Seega pole siin midagi imestada, et mulle on aastate jooksul tulnud Facebooki kirju, mis esitavad konkreetselt soovi tutvumiseks. Samal põhjusel on mul aastaid Facebooki profiilil kirjas olnud, et tutvumissooviga mitte ühendust võtta – juhuks, kui mõni pole endiselt kursis, et tutvumiseks on olemas ju teised saidid.