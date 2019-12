VIDEO | Miks eksminister Kert Kingo tegelikult reisida ei saa? Tal pole koeri kuhugi panna! 

"Me oleme abikaasaga keskmisest eestlasest palju rohkem ringi käinud ja lennanud," tunnistas Kingo EKRE PR-portaali Uued Uudised saates Külast külla . "Mulle meeldib reisida kaugemates maades - Aafrika või Aasia ja sinna paariks-kolmeks päevaks ei lähe."

Pikemaks ajaks ei saa Kingo reisile minna, kuna tal on kodus kaks skye terjerit, keda ei saaks nii pikaks ajaks üksi jätta.

"Absoluutselt!" vastas Kingo küsimusele, kas jutud, et ta kardab lennata või ei armasta reisida, on jama. "Ma olen väga reisilembene inimene, me paneme mehega ise enda reisi kokku ja ma ei armasta reisibüroode pakettreise - oleme käinud nii Kambodžas, Tais, Malaisias."