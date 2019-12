Vikerraadio saatejuht Meelis Süld:„Usklik võib olla ka nii, et ei käi kirikus.“ 

Vikerraadio kuulajatele ei vaja Meelis (40) pikemat tutvustamist. Tema hääl on tuttav saadetest «Huvitaja», «Kirikuelu» ja «Vikerhommik». Lisaks hoolitseb mees hommikupalvuse eest ja pühade ajal veab jumalateenistuse ülekannet. «Praegu on Vikerraadios usuteemat väga tasakaalukalt,» ütleb saatejuht, kes on sellega tegelenud alates 2001. aastast. Iganädalases programmis on nii «Kirikuelu» kui ka hommikupalvus maagilise prime time’i piiri peal.