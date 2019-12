Seksikad kingiideed kallimale ja iseendale 

Foto:

Kindel see, et kui teed kallimale seksika kingituse, siis tuleb see ringiga sinuni tagasi;). Must Panter erootikapood annab nõu, mida ulakat võiks panna kallimale kingikotti, ilma, et peaksite pettuma ja et magamistuba säriseks pühade ajal kuumemalt kui verivorst ahjus. Vähem tabusid ja valehäbi ning rohkem hoolivust seksuaalsesse tervisesse! Seksikad kingid ei pea olema imalad ega sado-masolikud.