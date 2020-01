Vabaduse sümbolist moeröögatus. Sukkpükste lugu 

Ei saa öelda, et sukkpükste puhul oleks tegemist naiste poolt väga palavalt armastatud kehakattega. Esiteks tähistab sukkpükstehooaeg enamasti seda, et sooja ilmaga võib hüvasti jätta, teiseks pole need jalas kuigi mugavad ja kolmandaks hakkavad sukasilmad jooksma alati kõige ebasobivamal ajal. Seetõttu tuleb keskmisel naisel sukkpükste peale kulutada aastas märkimisväärne summa. Kogu sellest halast hoolimata on sukkpükste olemasolu naise sokisahtlis sama kindel kui see, et talvele järgneb kevad.

Tegelikult on naistel aga just sukkpükstega kõige pikem (rõiva)suhe, sest enamik kandis neid juba päris pisikese tüdrukuna. Seetõttu pole midagi imestada, et sukkpükstest on saanud trenditoode, ja võib julgelt öelda, et praegu on raske leida teist nii palavalt armastatud moeröögatust.