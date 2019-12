FOTOD JA VIDEO | Riia jõuluturg: üllatavalt muhe, taskukohane ja kompaktne - kindel soovitus minna! 

Kuuse all on suurematele edvistajatele spetsiaalne selfitroon, mis oli laadaliste seas üsna menukas. Pere pisemaid rõõmustas aga i väike armas puust istmetega karussell, millel sõitmise eest soovitakse vaid ühe euro saada - erinevalt Tallinna viiekast.

Karussell Foto: Tatjana Iljina

Riiat kummitab veidi sama häda, mis Tallinnatki – mitte iga kioski juures ei saa vanduda, et see kaup pole kolmandast maailmast. Rõõmustavalt on siiski palju käsitööd. Kõige kaunimad ehted aga on üllatuslikult valmistatud hoopis Tallinnas, kus lätlannast kunstnik oma eestlasest abikaasaga elab.