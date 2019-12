Lugejakiri: mees läheb lapsega reisile, aga mina jään aastavahetuseks üksi 

„Oleme neli aastat koos olnud, aga hetkel otsustasime, et naudime elu ja lapsi perre lisaks ei taha. Mehel on eelmisest suhtest tütar, kes vahepeal meie juures elab. Ühiseid lapsi oleme planeerinud meie perre ehk 3-4 aasta pärast. Saan mehe lapsega normaalselt läbi,“ kirjeldab Eliise.

„Mehel on sel aastal veel nädalake puhkust, mille ta pühade ajal ära kasutab. Minu endal puhkust pole. Tema tütrel on koolist samuti vaba. Selle vaheaja pidi ta nagunii meie juures veetma, mistõttu otsustasid nad isaga nüüd reisile minna. Aga mina olen nüüd natuke tujutu, sest see tähendab minu jaoks üksikuid jõule,“ kirjutab Eliise.

„Tahaksin nendega kaasa minna. Või ühiselt siin pühi veeta, aga nüüd jään üldse üksi. Kõlab nõmedalt, aga tõesti olen tujust ära. Mul pole midagi selle vastu, et isa tütrega aega veedab, aga pühad on tervele perele. Minul töölt paar päeva vaba, mil saaksime ka siin koos rohkem ühiselt tegutseda, aga nüüd siis nii. Ja ei suuda oma tundeid peita kah. Tunnistan, et tujutsen kodus, kuigi saan aru, et ega see paremaks küll midagi ei muuda. Hetkel tunnen, et rikun nende ja enda pühad. Aga ikkagi – ei taha pühasid üksi veeta,“ nukrutseb Eliise.