Tulemuslik tülitsemine on peen kunst 

Konfliktideta abielusid ei eksisteeri. Tegu on ju kahe erineva inimesega, kel on erinevad iseloomud, tunded, seisukohad ja eelistused. Mõnele naisele ei meeldi, et meest kunagi kodus pole. Mehele ei meeldi aga naise pidev šoppamine. Lahkarvamused võivad tekkida ka laste kasvatamise teemal. „Paarisuhtes on konflikt enam vähem sarnase ülesehitusega: osapooled ei saa teineteisest aru, räägivad eri teemadel, teineteisest mööda ja lõpuks ei suudagi kopromissile jõuda,“ kirjeldab paljudes kooseludes nii tuttavat olukorda kliiniku Ambromed pereterapeut Piret Evert. Igal inimesel on tema sõnul erinev kooselus konfliktide lahendamise mudel, enamasti lapsepõlvest kaasa toodud, omaenda vanemate pealt õpitud. Konflikte tõlgendavad nad oma kogemuste kaudu. Paljude jaoks on peretüliga tegemist siis, kui teineteise peal häält tõstetakse või lausa karjutakse, kui öeldakse halvasti. Teise inimese mõtteid ei kuulata lõpuni, segatakse vaidlema asudes vahele. Kui teine pool süüdistab, asutakse ennast kaitsma. Selline vaidlus võib minna nii tuliseks, et partnerid ei kontrolli enam oma käitumist. Emotsioonid keevad üle pea. Tülitsemist võibki võtta kui erimeelsuste emotsionaalset lahendamist. Konflikti saab aga lahendada vaid siis, kui emotsioonid inimest ega protsessi ei juhi, nendib pereterapeut. Seetõttu tulekski ägeda tüli korral „lahinguväljalt“ eemalduda ja anda aega nii endale kui ka teistele osapooltele maharahunemiseks.