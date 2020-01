Mida teha pühad üle elanud potijõulupuuga? 

Tegelikult tuleks selle peale, mis järjest populaarsemaks muutuvast potijõulupuust edasi saab, mõelda juba varem. Näiteks kui on plaan istutada puu väiksemasse aeda, ei maksaks pühadeks tuppa tuua potti pandud metsakuuske, vaid mõni väiksem vorm.

Kui potijõulupuu viiakse koju, pole hea hoida seda väga soojas ruumis – seal hakkavad okkad pudenema ja puu võib kasvama minna. Seepärast ei soovitata potipuud hoida ka radiaatorite lähedal. Võrsed puul on küll kaunid, kuid sellist puud jaanuaris välja viia ei saa, sest värskete kasvudega muidu talvekindel puu on külmaõrn ja pakase käes see lihtsalt hukkub.