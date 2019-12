NUTA VÕI NAERA: hotellikülalised varastavad ka voodimadratseid! 

Saksamaa luksushotellide ja- spaade teejuhi Wellness Heaven andmetel varastavad inimesed kõige enam just rätikuid, vahendab Travel and Leisure, sellele järgnevad populaarsuselt hommikumantlid, riidepuud, pastakad, kööginõud, kosmeetika, patareid.

Kummaline avastus on aga see, et ka voodimadratsid on jalutama läinud! Seda on kogenud 4,2% küsitluses osalenud 1157 neljatärni- ja viietärnihotellist. Kuna järgmisel hommikul lahkudes ei saa ju minna, madrats kaenlas, siis on inimesed järelikult öisel ajal neid välja tassinud.