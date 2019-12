Reisimine FOTO | Vilniuse lennujaam pani püsti eriti veidra ja omapärase jõulupuu! Naisteleht , täna, 10:11 Jaga: M

Foto: Reuters/Scanpix

Vilniuse lennujaam on pannud püsti eriti omapärase jõulupuu – nimelt on see meisterdatud esemetest, mis on reisijatelt turvakontrollis konfiskeeritud.