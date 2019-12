Lugejakiri: abieluettepanek jõulude ajal - jah või ei?! 

„Oleme kolm aastat koos elanud ja kõik klapib. Tunnen, et tema ongi see õige mees. Mees, kellega tahan lapsi, kellega tahan vananeda. Ja tahan talle ettepaneku teha,“ on Marleen otsustanud.

„Ma ei ole kindel, kas jõulupidu on parim hetk. Äkki tunneb ta end ebamugavalt, kui seda kogu pere ees teen. Ta pole häbelik, aga oma tädiga ta väga ei sobi. Tädi armastab norida ja juhtida tähelepanu asjadele, mida enamus meist ehk pigem isiklikuks peab. Kardan, et see tädi võib mõne tobeda kommentaari teha ja hetke rikkuda,“ muretseb Marleen.

„Magama minnes on kah kuidagi igav sellise ettepanekuga lagedale tulla. Ja jõulud on jagamiseks – miks mitte midagi head ka teistega jagada. Ainult see tädi...“ on Marleenil kallimale sõrmus ostetud ja ka väike tekst selleks eriliseks hetkeks. Samas tunnen, et nüüd või mitte kunagi. Hinges tõest igatsen seda kõike talle öelda, temaga jagada. Ma ei olegi talle ühtegi teist kingitust jõuludeks planeerinud,“ tunnistab Marleen, et otsib justkui kinnitust, et teeb ikka õige sammu.