Inimesed Merlyn Uusküla esitleb pisipoega: "Ralf Hubert on meil üks lõbus sell!" Helle Rudi , täna, 06:00

GALERII

ILUS OOTUS: Merlyn naerab, et titejuttude rääkimine tüütas ta raseduse lõpuks päris korralikult ära. «Proovisin ise vahel ka teisi teemasid arendada, aga lõpuks tahtsid kõik ikka ainult beebijutte rääkida.» Foto: Teevi Zeemann

«Võib-olla pole mööduv aasta olnud just kõige kergem. Aga kindlasti on see olnud unistuste täitumise aasta,» lausub Merlyn Uusküla ja silmitseb südamlikult enda süles unelevat kahe ja poole kuist Ralf Hubertit.