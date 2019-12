Ohhoo! Norra eurovisioonistaar Alexander Rybak tuleb Viru Folgile esinema 

Alexander Rybak on valgevene ja vene päritolu Norra laulja, viiuldaja, pianist, helilooja ja näitleja, kelle hoogne muusika ei jäta külmaks ühtegi kuulajat. Alexander sõnas Eestist rääkides: “Mulle väga meeldivad Norra mäed, kuid samuti Eesti tasandikud, mis meenutavad mu sünnimaad Valgevenet. Tulen Eestisse suure rõõmuga, kuna mul on väga positiivsed mälestused juba aastast 2010, mil Eestis esmakordselt kontserdi andsin. Ootan väga seda taaskohtumist Eesti sooja publikuga ning kuna mulle meeldib uusi kohti avastada, ootan põnevusega ka Käsmu kaptenikülaga tutvumist,” on läbi aegade parima euroloo esitajagi elevil. Praegu on Rybaki päevad täidetud tiheda trollieluga, sest tema kanda on peaosa Norras Kristiansandis Kildeni Teatri- ja Kontserdimajas lavastatud muusikalis Trolle.