Lugejakiri: noored vanemad ei anna beebile piisavalt süüa 

„Esimene häiriv asi on beebi söötmine. Nad peavad väga rangelt kinni mingist reeglist, et laps tohib süüa pärast igat nelja tundi. Hoolimata ka sellest, et juba kõrvalt on märgata, et lapsuke häälekalt just süüa nõuab. Nii järgivad nad viimase minutini, et see neli tundi ikka täis saab. Minu laps saab kaheseks. Tema sai alati süüa, kui tal beebina nälg tekkist – ka perearst soovitas nii,“ selgitab Leena oma muret.