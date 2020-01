DASH-dieet on maailma parim 

Iga aasta alguses avaldab meediaagentuur U.S. News & World Report nimekirja 40st maailma kõige tervislikumast dieedist. Mitmendat aastat järjest on enim ekspertide hääli saanud DASH-dieet, mis töötati 1990ndatel välja kõrgvererõhktõve ohjamiseks. «Soolatarbimine on selles dieedis piiratud 4,3 grammini päevas. Samas on igapäevane piisav kaalium vererõhu normi saamiseks vaat et olulisemgi kui keedusoola vähendamine. Seetõttu tasub kõrge vererõhu korral iga päev tarvitada kaaliumirikkaid puu- ja köögivilju: bataati, banaane, ube,» soovitab Soome toitumisterapeut Juhana Harju oma blogis www.suomenterveysravinto.fi.