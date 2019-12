Inimesed Kiri toimetajalt Merle Luik , täna, 02:00 Jaga: M

Ja ongi käes selle aasta viimased päevad!Tavaliselt tehakse sel ajal kokkuvõtteid. Arutatakse, kuidas läks isiklikus elus, tööl …Teen lühidalt. Mul endal on kodus hästi, sõpradel on hästi, tööl on hästi. Näen küll oma toimetuse inimeste silmadest, et nad on väga väsinud, aga nõnda on see meil aasta lõpus alati. Ja me ei kurda. Pühade ajal kosume natuke ja siis rühime jälle rõõmsalt koos edasi.Rõõmu jagamine on üldse meie toimetuse ühine eesmärk. Oleme otsustanud, et hoiame ajakirja veergudelt väljas igasugu intriigid ja tülid. On ju Eesis nii palju lahedaid ja muhedaid inimesi, kelle tegemistest kirjutada, ning üheskoos nende hea käekäigu üle rõõmustada. Poliitikute omavahelist kraaklemist ja kaklemist pole me Naistelehe veergudele teadlikult lubanud ja kinnitan – seda ei tule ka edaspidi. Mind isiklikult tüütasid sel aastal kõik need pidevad skandaalid ikka nii jubedalt ära, et mingil ajal tekkis soov kõik juhtmed lihtsalt seinast välja tõmmata, et mitte ühtki uudist enam nä