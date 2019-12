MAAILMA PARIMAD KOMMID! Kohalik šokolaadimeister viis Eesti maailmakaardile 

Meie väike riik läks lõppeval aastal tänu Inessale (26) ajalukku. Kui kokad võtavad omavahel mõõtu võistlusel Bocuse d’Or, siis šokolaadi­meistritel on selleks Chocolate Awards.

Varem noppisid eestlased auhindu kategoorias, kus osaleti koos teiste Ida-Euroopa riikidega. Ent sel korral pärjati kaks Inessa mõttesähvatusena sündinud maiust pronksi ja hõbedaga ülemaailmses kategoorias. Šokolaadikonkursi finaalvõistlusel Guatemalas hindas žürii palsami­äädikaga trühvli tumeda šokolaadi trühvlite klassis hõbemedali vääriliseks. Šokolaadikreemide ja kommitäidiste kategoorias sai sidruni-, mee- ja rosmariinikaramelliga tumeda šokolaadi trühvel pronksi. «Miks ei peaks palsamiäädikat kommi sisse panema? See on ju kohati magus, kui seda tomati või mozzarella peale niristada,» õpetab Inessa meeli avatuna hoidma.