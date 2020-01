Näitleja Reimo Sagor taliujumisest: „See mõnus tunne tekitab sõltuvust.“ 

Peale tugevama immuunsüsteemi annab taliujumine Reimole (32) parema enesetunde, rõõmsama tuju ja kapaga rohkem energiat. See on ka majanduslikult igati kasulik – näitleja on vähem haige, kodus keerab toatemperatuuri madalamaks ja käib jahedama veega duši all. «Seetõttu on ka arved madalamad,» muigab mees. Pealegi annab enda pidev karastamine võimaluse õhemalt riides käia, sest talle lihtsalt ei meeldi end paksudesse vammustesse pakkida.