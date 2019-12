Lugejakiri: mees ei taha lapsega jõulupeole minna 

„Aga nende laste keskel on ka ju meie mudilane. Kes laulab ja otsib pealtvaatajate hulgast meid. Iga kord, kui ma üksi olen käinud, siis küsib ta minult, et miks issi ei tulnud. Mul olen alati nutuklomp kurgus – mida ma seekord vabanduseks toon. Ütlen, et oli tööl, aga koju minnes lösutab issi juba diivanil teleka ees,“ kirjeldab ema.

„Me lähem niivõrd tülli, et kumbki ei taha üksteisega mitu päeva rääkida. Aga mind jääb see lugu kripeldama. Ma lähe jõulupeole ja olen nagu üksikema, sest kõik on peredega. Ka mina ei tunne end hästi. Tahaks mehega jagada neid ainulaadseid hetki. Teha koos kuuse juures perega pilti ja lihtsalt õhtut nautida. Varem oli ta küll aktiivne kõiges osalema. Praeguseni käib sõpradega matkamas ja autodega rallimas, aga meie lapsega seotud üritused on meil kodus nagu tõeline tabu,“ ei oska Marge olukorda kuidagi muuta.