HELENI BEEBIBLOGI | Tulime Carmeniga just Estonia Medical spaa veekeskusest, kui alajaam plahvatas Helen Kõpp , täna, 12:00

Helen Kõpp Foto: Stanislav Moshkov

Mul on tunne, et peaksin iga päev blogima, kuna juhtunud on äärmiselt palju sündmusi, mis ei mahu ühte postitusse ära. Näiteks teisipäeval oli Carmenil lasteaias esimene jõulupidu koos jõuluvanaga! Või näiteks käisin põgenemistoas. Kõiki neid sündmusi varjutab praegu see, mis minuga spaahotellis juhtus.