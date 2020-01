Iluuisutreener haaras… hokikepi 

Kuigi mujal maailmas pole varem iluhokist midagi kuuldud, arenes Viljandis just selle pealt mõni aasta tagasi välja naiste hokivõistkond Fellini Fuuriad. «See oli selline pühapäevaõhtune vaheldus. Lasime lipsu vabaks,» meenutab iluuisutreener Eve (49) hokipisikuga nakatumist. Pärast trennide lõppu jäid iluuisutajad koos treeneritega jääle ja välja toodi kepid, väravad ning litrid. «Meil polnud mingisuguseid kaitsmeid, isegi kiivreid. Olime samade riietega jääl nagu trennis. Ainult kindad vahetasin ära, panin labakindad,» meenutab naine algust.

Kuna iluuisutajatele ei saanud koormuse tõttu trenne juurde lisada, leidus õnneks lähikonnas veel mõni huviline. Kes selle mõtte välja käis, et hankima peaks päris hokivarustuse, ei mäleta enam keegi. Ent juba mitmendat hooaega osalevad Fuuriad Eesti meistrivõistlustel ja meeskonnas löövad kaasa nii algajad kui ka vanad hokisõbrad. «Meil on paar välismängijat Tallinnast, kes käivad ainult võistlemas,» räägib võistkonna kapten. Keskmiseks vanuseks pakub Eve 25 eluaastat ja mängijaid on alates põhikooli lõpust kuni sünniaastani 1967.