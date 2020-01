Inimesed „Mul endal on vaja neid kingitusi teha.“ Helina Piip , täna, 06:00 Jaga: M

Foto: Aldo Luud

Tartu tänavakunstnik Kairo mitmedki tööd on valminud sel ajal, kui laps vankris magab. Aasta lõpul esitles ta oma esimest isikunäitust ja tundis pühapäevamaalijana, et lõpuks ometi on nädalas seitse pühapäeva.