Inimesed Grete Lõbu: „Jumal tänatud, et mu vaatamist talutakse." Verni Leivak , täna, 07:21

GALERII

SIIN JA PRAEGU: Gretel on enda sõnul selektiivne mälu ja halba, aga ka töös juhtunud situatsioonikoomikat ta lihtsalt ei mäleta. «Keskendun parem sellele, mis on ja tuleb. Ma ei heieta endas minevikumõtteid. Kõik, mis olnud, kaob kuhugi uttu. Võiks teha ülestähendusi, aga viskasin isegi oma märkmikud ära – mis need ikka niisama seisavad? Viisin kastiga maale – ja lõkkesse! Olen pigem tunde- kui faktiinimene.» Foto: Robin Roots

«Mul on väga hästi läinud,» mõtiskleb Eesti üks paremaid naissaatejuhte Grete Lõbu, kes on poole oma elust televisiooniga sidunud. «Head tuleb nautida, kuni seda on, sest miski ei kesta lõputult,» lausub ta aasta algusesse ideaalselt sobiva mõttetera.