Lugejakiri: ma ei usalda oma meest lapsehoidjaga 

„Esimese lapse ajal olid meil vanaemad abis. Oleme mehega mõlemad tööturul aktiivsed, kuid ka armastame oma hobisid ja sõpru. Vahel on ikka vaja, et keegi kodus aitaks, mistõttu teise lapse lasteaeda minnes palkasime lapsehoidaja-koduabilise, kes aitaks. Kandideerijatest sai soovitajate abiga valik tehtud. Valituks osutus minust 10 aastat noorem naine,“ kirjutab Imbi.

„Alates suvest on midagi nagu paigast ära. Lapsehoidja võib küll lapsi hoida, aga mehega me koos enam midagi ei tee. Enamasti olen mina trennis või tegelen enda asjadega. Mees aga kipub leidma põhjuseid, miks samuti koju jääda. Võibolla mõtlen üle ja fantaseerin liigselt, aga varem küll miski meest niivõrd koju jääma ei meelitanud,“ kirjeldab Imbi.

„Ka kuidagi soojemaks on nende suhe muutunud. Pärast ühist surfilaagrit see kõik muutus. Mees oli lastega puhkusel, kuhu võeti ka lapsehoidja kaasa. Ma ise pakkusin, et kõigil oleks mugavam ja lihtsam. Lastest pole ma aru saanud, et nad kuidagi erinevalt hoidjasse suhtuks. Aga mees on ise aktiivsem ja valmis lapsehoidjat erinevatel juhtudes meile kutsuma. Meil seisab üks kaamera, mida beebi toas kasutasime, aga nüüd olen juba mõelnud, et peaks kodus meest vist luurama. Saaksin vähemalt rahu tagasi. Või tõe teada,“ arutleb naine.