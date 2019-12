HEA NÕU PRILLIKANDJAILE: kuidas teha pidulikku meiki? 

Jõulude ja aastavahetuse lähenedes on tavapärasest rohkem väljas käimist ning kokku saamisi sõprade, pere ja kolleegidega. Inimesed, kes eelistavad prille kontaktläätsedele, võivad sattuda küsimuse ette, et kuidas enda igapäevast välimust prillide ja meigiga täiendada ning kuidas lisada pidulikkust.

„Prilliraamide puhul on kõige olulisem, et need sobituksid eelkõige näokuju, soengu ja jumega,” selgitas Instrumentarium Eesti optometrist Merle Väljari ning lisas, et inimesed võiksid prilliraamide valikul olla isegi julgemad. Kui prillid sobivad, siis võib neid kanda nii sportides, kui ka õhtusel pidulikul üritusel. „Silmapaistvad prilliraamid toovad peoriietust veelgi rohkem esile ning annavad nii-öelda viimase lihvi,” rõhutas Väljari.

Selleks, et prillid oleksid kooskõlas ka meigiga, on mõned nipid, millest võiks lähtuda. „Prillide kandmist piduliku meigiga ei peaks kartma,“ selgitas Make Up Store jumestaja Mary Leok, lisades, et kui igapäevaselt võivad silmad prilliraamide taha ära kaduda, siis õige silmameik toob silmi kindlasti rohkem esile.

Instrumentarium Eesti optometristi sõnul on praeguse peohooaja kõige trendikamad raamid õrnad ja peene raamiga prillid, hõbedased ja kuldsed raamid, tugevad ja tumedad raamid ning värvilised üleminekutega prilliraamid. Lähtudes nendest raamidest, jagab jumestaja ka soovitusi meigi tegemiseks.

Õrnad prilliraamid

Õrnadel prilliraamidel hakkab mängima kõigepealt see, kas prilliklaas on pluss- või miinustugevusega. „Miinusprilliga võib silmi rõhutada julgemalt, lisades ülemise silmalau keskele heledamat tooni, tundub silm optiliselt suurem. Plussprilli kandjatel tasuks silmameiki tehes olla tagasihoidlikum, sest silm on justkui luubi all ja meik mõjub tugevamalt,“ selgitas Leok ja lisas, et õrna prilliraamiga sobib suurepäraselt ka lainerjoon, sest see tuleb paremini esile ja ei hakka raamiga konkureerima. Huulemeigis soovitab jumestaja kasutada silmatorkavat huulevärvi.

Kuldsed ja hõbedased prilliraamid