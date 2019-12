Kas oled käinud? Selle aasta kõige külastatum linn on…  

Lonely Planet vahendab Euromonitor Internationali andmeid selle kohta, millises linnas on aasta jooksul käinud kõige rohkem rahvusvahelisi reisijaid. Arvesse lähevad vaid need korrad, kui inimene on seal vähemalt ühe öö veetnud – välja on arvatud transiidireisijad, kruiisituristid ning kohalikud, kes ühest linnast teise liiguvad. Oluline on ka tähele panna, et andmed pole lõplikud, vaid baseeruvad senisele teabele.