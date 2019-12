Jõulupõlgurid ja jõulupelgurid: miks mõned inimesed pühi ei armasta? 

Üks näeb novembrikuus ostukeskuses esimesi jõuluehteid ja kirjutab Facebooki raevuka sissekande: „Jälle läheb see tsirkus lahti!“ Teine barrikadeerib end 24. detsembril magamistuppa ja mängib õhtu otsa arvutimänge. Jõulupõlgureid ja -pelgureid on hämmastavalt palju. Millest see tuleb ning kuidas nende stress väheneda võiks?