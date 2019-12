Tiina Park: Seišellidel ootab maapealne paradiis ja Athosel 1700 munka  

„Rännumehed, kes kurdavad, et miski enam ei üllata, võiksid sõita Seišellidele,“ soovitab staažikas reisisaadete juht Tiina Park. Just seal pidi aegade algusest asuma Eedeni aed.

„1881. aastal ehmatas kindral Georg Gordon Inglismaad pöörase teatega, et on lõpuks avastanud paradiisi. Nimelt oli ta veendunud, et Coco-de-mer on piiblist tuntud hea ja kurja tundmise puu ning keelatud vili, mille madu Eevale ulatas, ei olnud õun, vaid seksika välimusega pähkel. Ainulaadse kahepoolse kookosviljaga puu Coco-de Mer kasvab maailmas vaid ühel saarel Praslinil ja seega pidi seega pidi Eedeni aed aegade algusest asuma just Seišellidel,“ räägib Tiina.