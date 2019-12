VIDEO JA GALERII | Berliini uhkeim jõuluturg Gendarmenmarktil on igal õhtul nagu jõululaulupidu 

Ja oma silm on kuningas - see turg kenitleb pideva eeskava, algupäraste käistöövidinate ja mõnusate maitsetega. Lisaks muutub koht pimeduse saabudes ehtsaks vabaõhupubiks, kus valdav enamus tundukse olevat kohalikud, kes peale tööpäeva lõõgastust otsivad. See olgu aga ka vihjeks- kes ei talu tugevat õlg-õlatunnet, rihtigu külastusaeg varasemaks.

Eesti saatkonna kultuurisaadik Merit Kopli tuli meile appi Saksamaad, Gendarmenmarkti ja sealseid pühadekombeid seletama. Tema sõnul on tegu tõeliselt esindusliku ja luksusliku kohaga, mis asub eestlaste jaoks erilise hoone, Berliini kontsertmaja ees, kus nii sageli kõlavad meie kaasmaalaste nagu näiteks Arvo Pärti loodud helid.

Merit soovitab Berlini sõitjatel kiigata kindasti ka Gendarmenmarktilt kaugemale. Kogu linn imeilusates püdadetuledes ning igas asumis on oma pisike turuke - ning täiesti tasuta.

Kuidas me jõuluturgu viietärniskaalas hindasime?

Ligipääsetavus ***

Eestis tuleb kohale lennata. See pole küll kuigi keeruline, on olemas taskukohased otseliinid. Berliin on mõnus pikema nädalvahetuse sihtkoht ja see turg on väga he ettekääne minna Berliini seiklema. Veendunud maanteehunt suudab muidugi ka oma autoga paari päevaga kohale vurada.

Sel turul kehtib alates kell 14st pilet - üks euro. Lapsed kuni 12 eluaastani maksma ei pea. samas on öeldud, et just see pisike sissepääsutasu aitab turul korda hoida.