MARILYN JURMANI BLOGI | Töötuna ära nuta patja, vaid otsi võimalusi arenemiseks 

Ma ei olnud isegi selle peale tulnud, et nad võiksid seal registreeritud olla, kuigi kohe kui selle peale pikemalt mõtlesin, sain aru, et see on väga loogiline. Mina isegi ju reaalselt vahetasin tööd neli aastat tagasi just nii, et läksin joogakoolitusele ja sain oma esimese hariduse joogaõpetajana, et minna tööle spordiklubisse.

Nüüd hiljem olen ma küll pigem ettevõtja ja vabakutseline ja noh, eks tean isegi, et ainult joogaõpetajana töötamine võib olla kohati vägagi suur pühendumine. Aga sellegipoolest mõtlesin kohe, et kui keegi oleks mulle neli aastat tagasi kasvõi vihjanud, et võiksin ennast töötuna arvele võtta ja minna seal kaudu enda lemmik koolitusele, siis ma oleksin seda teinud, kuna tööd ma tõepoolest ei teinud ja olin juba pikalt elanud varem tööga kogutud rahadest ning reisinud. Ja otseselt ei tahtnudki vanale tööle tagasi ka minna ehk siis olin täiuslik sihtgrupp – tahan muuta suunda oma elus ja täpselt ei tea, mida teha.

Tol korral läksin töötukassa asemel kogutud raha eest joogakoolitusele. Üldse mitte joogaõpetajaks õppima, vaid aru saama, et mida ma elult tahan. Ja noh, siis lisaks ka seda jooga füüsilist seeriat ja tehnikat selgeks saama, et ma saaksin edaspidi ennast füüsiliselt vormis ja vaimselt tervena hoida ilma, et ma pean iga kuu kuhugi spordiklubisse või psühholoogile raha maksma, kuna töötuna teatavasti ei ole väga palju raha. Aga lisaks oskusele edaspidi kodus ise treenida, sain ka töö treenerina.

Seekord, kui see tüdruk mulle kirjutas, siis läksin suure huviga vaatama, et mis koolitusi siis seal pakutakse ja tõepoolest, joogakoolitusi oli tol hetkel vaid üks Viljandis ja Kundalini koolitus Tallinnas. Registreerisin kohe kenasti ka meie koolitused ära, kuna vastame igati tingimustele ja nüüd on lisaks meile sinna tekkinud neid juurde ka teistelt koolitajatelt.

Mul ei saaks olla rohkem hea meel, kuna isegi kui sa ei taha hakata joogat õpetama, siis mina, kes ma just nimelt töötuna sinna koolitusele läksin, et saaksin tulevikus säästa spordiklubide arveid ja ehk ka veidi selgust oma elus, et mis ma edasi teha tahan, saan öelda küll, et need vastused ja oskused ma sain. Ja nüüd, kus seal on niipalju võimalusi minna just jooga ja enesearenduse koolitustele, mis ei pruugi olla seotud sinu konkreetse ameti valikuga, aga kindlasti saavad määravaks sinu tulevases ametivalikus, saan ainult rõõmustada, et meil saavad olema nii palju õnnelikumad inimesed ümberringi.

Ja üks asi veel – siis kui ma seda just avastasin, et töötukassa pakub nii häid isikuarengu koolitusi, olin just juuksuris ja hakkasin oma juuksuriga arutama, kuidas ma tol korral ennast ei registreerinud, kuna mõtlesin alati, et selleks peab minema kuhugi kohale ja et see on maru keeruline, kuni meie kõrval olev tüdruk sekkus ootamatult vestlusesse ja ütles, et tänapäeval ei pea selle jaoks kuhugi enam kohale minema, vaid kõik registreerimised teed interneti kaudu ja ta just on lõpetamas üht joogakoolitust sealtkaudu registreerides. Oleks ma seda teadnud neli aastat tagasi, aga noh, samas, eks selles on ka ikkagi mingi oma võlu, et ma teadlikult enda heaollu ise investeerisin.