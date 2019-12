Süda on murtud? Siis on täpselt sulle mõeldud reisirakendus! 

Reisiäpp The Breakup Tours loodi Hongkongis ning on saadaval nii inglise kui hiina keeles, kirjutab Lonely Planet.

Selle loojad on kindlal veendumusel, et murtud südant aitab parandada reisimine. Nende hinnangul on paranemisel kolm staadiumi: emotsionaalne minnalaskmine, millegi uue proovimine ja millegi uue õppimine. Äpp pakub eelnevale tuginevaid tegevusi 100 linnas üle maailma.