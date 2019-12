Viis jõulufilmi, mida eelolevatel päevadel "Visa hinge" ja "Üksinda kodus" asemel vaadata 

Foto: Erakogu



1. It’s a Wonderful Life (1946)



Jõulufilme on maailmas rohkemgi kui keegi oskab ilmselt arvata, aga üks paistab nende seast eriliselt välja. Tegemist on Frank Capra 1946. aastal ilmavalgust näinud draamaga, mis jutustab loo pankurist, kes leiab enda jaoks elu tõe oma kaitseingli abiga. Kuigi tegu on tõelise filmiklassikaga, on see värskendav ja aktuaalne vaatamine tänapäevani. Ameerika Filmiinstituudi hinnangul on see film läbi aegade kõige inspireerivam film.





“Kui vanu klassikuid kodus suurelt ning kõrglahutusega ekraanilt vaadata, siis on maksimaalne nauding garanteeritud. Näiteks Samsungi QLED ekraanid suudavad kuvada kogu värviruumi ning nii on väga täpselt näha, mida režissöör mõtles ja edasi anda tahtis. Antud film on küll mustvalge, kuid isegi nendes värvides annab kvaliteetne ekraan palju juurde,” ütles Torn.



2. Miracle on 34th Street (1994)



Ükski hea asi pole siin maailmas päris uus, nii on ka “Miracle on 34th Street” 1994. aasta filmiga, mis on peaaegu sama hea uusversioon klassikust aastast 1947. Film räägib kaubanduskeskuses töötavast Jõuluvanast, kes võib tegelikult olla see päris õige ja originaalne jõulumees. Filmi sobib vaadata ka koos lastega, kuna üks peategelastest on armas ja südamlik 6-aastane Susan, kel on oluline roll selles, et filmis õiged jõulud saabuks.