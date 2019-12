Taavi Tõnisson: "Lapsed on tekitanud minus uue jõulurõõmu" 

Taavi Tõnisson Foto: Teet Malsroos

Taavi tõdeb, et kui täiskasvanuks saades ning enne pere loomist kippusid jõulurõõm ja erilisus natuke kaotsi minema, siis koos laste sünniga on jõulutunne tagasi tulnud. “Pean väga oluliseks, et lapsedki tajuksid, kui suur väärtus on perekonnal ning koosveedetud ajal. Nüüd olen ise vastutav, et jõuluvana ikka kingisoovid kätte saaks ja pean olema ka vahetus kontaktis päkapikkudega, et anda neile teada, kas lapsed ikka on olnud piisavalt tublid ja paid. Ma tajun selle vastutuse suurust. Lisaks peab mu vanem tütar juba palju aastaid ühe kindla päkapikuga kirjavahetust, millele ka mina olen natuke kaasa aidanud.”

Koosveedetud aeg kingitustest olulisim

Paljudes peredes tehakse jõulude ajal ka kingitusi, mistõttu uuris Prisma ka seda, mida võiks oma isale kinkida. Taavi sõnul sõltub kingituste tegemine konkreetsest isast. “Mina olen isale kinkinud raamatuid, teatripileteid, aga variant on ka kinkida iseennast ja oma jäägitut kohalolu ning lähedust. Usun, iga isa peab just seda kõige väärtuslikumaks kingituseks, kui tema lapsed on ühel õhtul aastas kõik temaga koos.”