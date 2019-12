Sel nädalal ajaloos: toimus rahvaloendus pärast esimest maailmasõda 

Järgmine rahvaloendus on kavandatud 2021. aastaks. Esimest korda Eesti ajaloos ei tule sel perioodil ukse taha rahvaloendaja, vaid kõik oluline loetakse üle registriandmete põhjal. See tähendab, et otse inimestelt ei küsita midagi, tulemused saadakse ühtekokku vähemalt 24 riikliku andmekogu info alusel. Sellest ka loenduse nimetus – registripõhine rahva ja eluruumide loendus. Eesti on kümnes riik maailmas, kes rahva ja eluruumide loendust seesuguselt registripõhiselt korraldab.