JÕULUTURGUDE SUUR ÜLEVAADE! Milline on meie piirkonna kauneim, taskukohaseim ja algupäraseim? 

Sissepääs 1. - Tasuta 11-14 (va 2512 ja 26.12) ja lapsed -12 aasta.

NB! Need kaks järgnevat jõuluturgu on tänavuseks juba suletud, aga toome need siiski ära, kasvõi järgmise aasta plaanide tegemiseks!

Helsingi jõuluturg – mine lastega (NB! see oli avatud vaid 22.12.19)

Helsingi jõuluturg Foto: Tatjana Iljina

Tuomaan markkinat ehk toomaturg Senati väljakul on hästi läbimõeldud ja mõnus laat, mille ainus miinus on tema lühike lahtiolekuaeg – turg pakub end kokku juba 22. detsembril. Tuomaan markkinat on aga saanud traditsiooniks ning seal on rõõmustavalt palju kohalikke ringi liikumas. Kioskid on asetatud nii, et pääseb kenasti liikuma, trügimistunnet ei teki. Kõige suurem boonus on aga suur, esinduslik, imeilus ja ka täiskasvanuid sõidutav karussell, mis on täiesti tasuta!

Kuidas kohale saab: laevaga hõlpsasi üle ja sealt edasi trammiga. Kes tahab, saab ka pooletunnise jalutuskäiguga sadamast hakkama. Jõulutuledes Helsingi on tore jalutuskoht. Senati väljak on linna absoluutne süda.