HELENI BEEBIBLOGI | Kõikidel inimestel peaks olema võimalus ka jõulude ajal töötada 

Ma ei kliki uudistele, mis on jubedad ja niimoodi sääraseid uudiseid mulle enam ette ei tulegi. Pealegi tunneb telefon minu huvide vastu ise huvi, uurides aeg-ajalt, kas see või too vahekaart on kasulik. Ma treenin ka nutividina algoritme just enda järgi. Nagu öeldud, ei kliki ma linkidele, mis huvi ei paku. Teine treening on, et klikin sageli sellele, mis meelepärane on. Lisaks guugeldan meelepärast ja kui mu telefoni ilmuvad Google’I reklaamid, klikin neile. Nii saab nutiseade mu eelistustest aimu ja minu jaoks on see tõesti hea.